09:43 02.10.2017 | Политика | Новости
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США могут закрыть представительство "талибов" в Дохе

Соединенные Штаты Америки хотят ликвидировать посольство "Талибана" в Катаре. Об этом передает The Wall Street Journal.

США могут закрыть представительство

Согласно информации издания, администрация Белого Дома не видит прогресса в урегулировании конфликта между "Талибаном" и официальным правительством в Афганистане.

В Госдепартаменте считают, что попытка втянуть "талибов" в переговорный процесс потерпела крах. 

В то же время, США направили представителям администрации воздержаться от данного решения, так как оно вновь может привести к существенной активизации противостояния в Афганистане.

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила, что США всегда готовы к решению вопроса дипломатическим путем, однако это невозможно в одностороннем порядке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане взорвалась придорожная бомба, предназначенная для военных, погибли шесть мирных жителей.


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