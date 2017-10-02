США могут закрыть представительство "талибов" в Дохе

Согласно информации издания, администрация Белого Дома не видит прогресса в урегулировании конфликта между "Талибаном" и официальным правительством в Афганистане.

В Госдепартаменте считают, что попытка втянуть "талибов" в переговорный процесс потерпела крах.

В то же время, США направили представителям администрации воздержаться от данного решения, так как оно вновь может привести к существенной активизации противостояния в Афганистане.

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила, что США всегда готовы к решению вопроса дипломатическим путем, однако это невозможно в одностороннем порядке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане взорвалась придорожная бомба, предназначенная для военных, погибли шесть мирных жителей.