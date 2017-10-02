Премьер Каталонии готов завершить процесс референдума

Об этом передает El Pais.

Пучдемон сообщил, что впервые за многие годы каталонцы смогут получить государство в форме республике. В следующие два дня каталонский парламент проведет несколько сессий, где депутаты обсудят результаты референдума.

Более 2,3 млн жителей области проголосовали за предоставление независимости области, что составляет почти половину населения Каталонии.

В свою очередь, Мадрид считает проведение референдума антиконституционным мероприятием и никогда не признает его результатов. Правительство центра направило дополнительный полицейский контингент в Барселону для поддержания порядка в городе.

Ранее Верховный суд принял решение о том, что действия каталонского Женералитета могут нести уголовный характер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии никакого референдума о независимости не было.