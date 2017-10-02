На этой неделе Рада начнет рассмотрение пенсионной реформы, - Парубий

Об этом спикер сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов.

Согласно его словам, Верховная Рада Украины продолжает рассматривать проект 6232, а также все эти кодексы. Поэтому, необходимо после рассмотрения проекта закона о кодексах судебной реформе перейти к пенсионной реформ, заявил председатель парламента.

Кроме того, в ближайшее время Рада должна рассмотреть ряд вопросов национальной безопасности и обороны и медицинскую реформу.

Также Парубий отметил, что будет предлагать народным депутатам отменять перерывы в заседаниях. В частности, это будет сделано для того, чтобы успеть рассмотреть все запланированные вопросы повестки дня.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что депутаты специально оттягивают работу в Раде, дабы не дать дойти до рассмотрения пенсионной реформы.