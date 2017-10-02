12:39 02.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На этой неделе Рада начнет рассмотрение пенсионной реформы, - Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что уже на этой неделе нардепы завершат рассмотрение поправок к судебной реформе и перейдут к пенсионной реформе. 

На этой неделе Рада начнет рассмотрение пенсионной реформы, - Парубий

Об этом спикер сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов. 

Согласно его словам, Верховная Рада Украины продолжает рассматривать проект 6232, а также все эти кодексы. Поэтому, необходимо после рассмотрения проекта закона о кодексах судебной реформе перейти к пенсионной реформ, заявил председатель парламента.

Кроме того, в ближайшее время Рада должна рассмотреть ряд вопросов национальной безопасности и обороны и медицинскую реформу. 

Также Парубий отметил, что будет предлагать народным депутатам отменять перерывы в заседаниях. В частности, это будет сделано для того, чтобы успеть рассмотреть все запланированные вопросы повестки дня.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что депутаты специально оттягивают работу в Раде, дабы не дать дойти до рассмотрения пенсионной реформы.


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