Европарламент проведет дебаты по событиям в Каталонии

Соответствующий вопрос уже включен в повестку дня. Как пояснил в понедельник, 2 октября, председатель Европейского парламента Антонио Таяни, открывая в Страсбурге пленарную сессию ЕП, к нему поступило несколько просьб от политических фракций добавить в повестку дня дебаты в связи с событиями вокруг каталонского референдума. Депутаты проголосовали по этому вопросу и дебаты состоятся, - объявил Таяни после голосования.

Затем он поставил на голосование день и время проведения дебатов, и депутаты выбрали вторую половину дня среды, 4 октября. Это будет первый вопрос в повестке второй половины дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Еврокомиссия не признала референдум в Каталонии.

Как пояснил сегодня на ежедневном брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, согласно Конституции Испании, референдум в Каталонии был проведен незаконно. Для Европейской комиссии этот вопрос является внутренним для Испании. Поэтому надо решать его в соответствии с конституционным строем Испании.