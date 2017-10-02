Еврокомиссия не признала референдум в Каталонии

Для Европейской комиссии этот вопрос является внутренним для Испании. Поэтому надо решать его в соответствии с конституционным строем Испании.

Об этом в понедельник, 2 октября, на ежедневном брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. При этом он напомнил, что Каталония окажется за пределами Европейского союзща, если выйдет из состава Испании.

Вместе с тем Схинас отметил, что Еврокомиссия призывает Испанию и Каталонию перейти от конфронтации к диалогу, так как насилие не может решить ситуацию. Мы доверяем лидерству премьер-министра Мариано Рахоя, чтобы урегулировать этот сложный процесс с полным уважением к испанской Конституции и фундаментальным правам граждан, - заявил Схинас.

Напомним, 1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испании.

Как сообщал УРА-Информ, в результате столкновений, которые произошли во вермя голосования зафиксировано 465 пострадавших граждан. Как сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, среди пострадавших есть два человека с серьезными травмами.