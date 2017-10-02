Еврокомиссия не будет вмешиваться во внутренние дела Испании

Согласно информации источника, президент Еврокомиссии Юнкер неоднократно подчеркивал, что в ЕС не будут считать данные выборы легитимными на международном уровне, так как они были проведены в противоречии испанскому законодательству.

Он также уверен, что Каталония окажется за пределами институтов ЕС, так как подобные мероприятия подрывают принцип европейского единства и целостности.

В комиссии еще раз подтвердили свою поддержку нынешнему премьеру Испании Марианно Рахою, который готов идти на уступки и проводить переговоры с целью сохранения целостности испанских территорий.

В Мадриде очень жестко осудили решение каталонского Женералитета о проведении референдума, так как такие вопросы не могут решаться на уровне лишь одной области, а Конституция и так дает всем испанским областям весьма широкую автономию - в политическом и культурном плане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что в ближайшие дни президент области одобрит результаты референдума о независимости.