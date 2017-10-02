Дипломатия не сможет усмирить КНДР, - Трамп

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Глава государства заявил, что время переговоров с "человеком-ракетой" не дало ощутимых результатов, как и политика предыдущих президентов, в частности, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Трамп считает, что их политика была провальной по отношению к Пхеньяну, чего хозяин Белого Дома при своей каденции не допустит.

Ранее государственный секретарь Рекс Тиллерсон посетил Китай с рабочим визитом, где провел несколько дипломатических встреч с целью проведения разведки "настроейний" руководства Северной Кореи.

Однако сам Тиллерсон уверен, что переговоры с КНДР - это пустая трата времени.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР.