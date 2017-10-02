Дипломатия не сможет усмирить КНДР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что за последние 25 лет американским президентам так и не удавалось достичь компромисса с КНДР.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Глава государства заявил, что время переговоров с "человеком-ракетой" не дало ощутимых результатов, как и политика предыдущих президентов, в частности, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.
Трамп считает, что их политика была провальной по отношению к Пхеньяну, чего хозяин Белого Дома при своей каденции не допустит.
Ранее государственный секретарь Рекс Тиллерсон посетил Китай с рабочим визитом, где провел несколько дипломатических встреч с целью проведения разведки "настроейний" руководства Северной Кореи.
Однако сам Тиллерсон уверен, что переговоры с КНДР - это пустая трата времени.
Как сообщалось в "УРА-Информ", лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР.