08:22 02.10.2017 | Политика | Новости
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Дипломатия не сможет усмирить КНДР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что за последние 25 лет американским президентам так и не удавалось достичь компромисса с КНДР.

Дипломатия не сможет усмирить КНДР, - Трамп

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Глава государства заявил, что время переговоров с "человеком-ракетой" не дало ощутимых результатов, как и политика предыдущих президентов, в частности, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Трамп считает, что их политика была провальной по отношению к Пхеньяну, чего хозяин Белого Дома при своей каденции не допустит.

Ранее государственный секретарь Рекс Тиллерсон посетил Китай с рабочим визитом, где провел несколько дипломатических встреч с целью проведения разведки "настроейний" руководства Северной Кореи.

Однако сам Тиллерсон уверен, что переговоры с КНДР - это пустая трата времени.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР.


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