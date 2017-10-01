В Каталонии после столкновений с полицией пострадали 465 граждан - ФОТО

По состоянию на вечер зафиксировано 465 пострадавших граждан. Как сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, среди пострадавших есть два человека с серьезными травмами.

При этом в Министерстве внутренних дел Испании заявили, что во время столкновений ранения получили 11 силовиков. Во время стычек полицейские применяли резиновые пули.

В свою очередь мэр Барселоны потребовал немедленно положить конец действиям полиции против беззащитного населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испании.

Накануне, 30 сентября, полиция провела рейд в центре телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне. В правительстве Испании заявили, что закрыты уже 1300 из 2300 избирательных участков. В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.