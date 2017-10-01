В Каталонии начался референдум о независимости от Испании - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Twitter на странице властей испанского автономного сообщества.

Как отмечается, правоохранительные органы закрыли в Каталонии 1300 из 2315 школ, где планировалось организовать голосование о независимости региона. В связи с этим сторонники проведения референдума заняли 163 школы. Кроме того, на некоторых участках наблюдается также проблема технического характера.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

Кстати, перед началом голосования на референдуме о независимости Каталонии у избирательных участков собрались тысячи людей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с начала сентября в мировых СМИ активно стала появляться новость о проведении в Испании референдума об отделении области Каталонии от основного государства. И, казалось бы, что эти события имеют сугубо локальный и малозначительный для мира характер, на который разве-что изредка стоит взглянуть в бегущей строке новостей.