Украинцев среди пострадавших в столкновениях в Каталонии нет - консул

По состоянию на вечер воскресенья, 1 октября, информации о пострадавших украинцах во время столкновений в день референдума в Каталонии не поступало.
Сейчас консульство выясняет этот вопрос. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.
По ее словам такой информация консульство пока не имеет.
Напомним, сегодня в испанской области Каталонии проходит референдум о независимости, испанские власти выступают против отсоединения и отдельного существования "каталонского государства".
Как сообщал УРА-Информ, в Каталонии произошли массовые столкновения с полицией. По состоянию на вечер зафиксировано 465 пострадавших граждан. Как сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, среди пострадавших есть два человека с серьезными травмами.