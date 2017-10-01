Украинцев среди пострадавших в столкновениях в Каталонии нет - консул

Сейчас консульство выясняет этот вопрос. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

По ее словам такой информация консульство пока не имеет.

Напомним, сегодня в испанской области Каталонии проходит референдум о независимости, испанские власти выступают против отсоединения и отдельного существования "каталонского государства".

Как сообщал УРА-Информ, в Каталонии произошли массовые столкновения с полицией. По состоянию на вечер зафиксировано 465 пострадавших граждан. Как сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, среди пострадавших есть два человека с серьезными травмами.