22:27 01.10.2017 | Политика | Новости
100175126:Polishuk

Украинцев среди пострадавших в столкновениях в Каталонии нет - консул

По состоянию на вечер воскресенья, 1 октября, информации о пострадавших украинцах во время столкновений в день референдума в Каталонии не поступало.

Украинцев среди пострадавших в столкновениях в Каталонии нет - консул

Сейчас консульство выясняет этот вопрос. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

По ее словам такой информация консульство пока не имеет.

Напомним, сегодня в испанской области Каталонии проходит референдум о независимости, испанские власти выступают против отсоединения и отдельного существования "каталонского государства".

Как сообщал УРА-Информ, в Каталонии произошли массовые столкновения с полицией. По состоянию на вечер зафиксировано 465 пострадавших граждан. Как сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, среди пострадавших есть два человека с серьезными травмами.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив