Трамп поручил готовить давление на КНДР, - СМИ

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, министры США таким образом получили инструкции постоянно поднимать тему Северной Крем в разговорах с иностранными представителями. Также американские дипломаты должны были постоянно призывать их к полному разрыву контактов с Пхеньяном.

В связи с этим киберпреступники этой страны стали предпринимать ряд атак на серверы управления военной разведки КНДР. И как позже стало известно, они все же сумели в ряде случаев отрезать их от интернета.

Стоить добавить, что президент США долгое время не подписывал эти распоряжения в надежде на то, что руководство КНДР решит сесть за стол переговоров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания.