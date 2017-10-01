14:20 01.10.2017 | Политика | Новости
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Трамп поручил готовить давление на КНДР, - СМИ

Новоиспеченный лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР.

Трамп поручил готовить давление на КНДР, - СМИ

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, министры США таким образом получили инструкции постоянно поднимать тему Северной Крем в разговорах с иностранными представителями. Также американские дипломаты должны были постоянно призывать их к полному разрыву контактов с Пхеньяном.

В связи с этим киберпреступники этой страны стали предпринимать ряд атак на серверы управления военной разведки КНДР. И как позже стало известно, они все же сумели в ряде случаев отрезать их от интернета.

Стоить добавить, что президент США долгое время не подписывал эти распоряжения в надежде на то, что руководство КНДР решит сесть за стол переговоров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания.


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