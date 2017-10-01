Трамп поручил готовить давление на КНДР, - СМИ

Новоиспеченный лидер США Дональд Трамп тайно поручил большому числу государственных учреждений разработать меры по оказанию систематического давления на КНДР.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, министры США таким образом получили инструкции постоянно поднимать тему Северной Крем в разговорах с иностранными представителями. Также американские дипломаты должны были постоянно призывать их к полному разрыву контактов с Пхеньяном.
В связи с этим киберпреступники этой страны стали предпринимать ряд атак на серверы управления военной разведки КНДР. И как позже стало известно, они все же сумели в ряде случаев отрезать их от интернета.
Стоить добавить, что президент США долгое время не подписывал эти распоряжения в надежде на то, что руководство КНДР решит сесть за стол переговоров.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания.