Суд открыл уголовное дело против местной полиции за бездействие в Каталонии - ФОТО

Полицейских обвиняют в бездействии в день референдума о независимости автономии. Как сообщает El Periodico, в связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство.

Оно должно определить обстоятельства и характер событий, а также лиц, которые к этому причастны, - говорится в постановлении суда. Весте с тем в чрезмерной пассивности полицию Каталонии обвинил также и профсоюз полицейских Испании.

Однако в Mossos d'Esquadra заверили, что полностью выполняли решение суда и действовали в соответствии с ситуацией.

Напомним, по состоянию на вечер зафиксировано 465 пострадавших граждан.

При этом в Министерстве внутренних дел Испании заявили, что во вермя столкновений ранения получили 11 силовиков. Во время стычек полицейские применяли резиновые пули.

В свою очередь мэр Барселоны потребовал немедленно положить конец действиям полиции против беззащитного населения.

Накануне, 30 сентября, полиция провела рейд в центре телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне. В правительстве Испании заявили, что закрыты уже 1300 из 2300 избирательных участков. В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Как сообщал УРА-Информ, 1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испании.