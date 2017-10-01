Переговоры с КНДР это трата времени, - Трамп

Он призвал его сохранять силы и заверил, что сделает то, что должно быть сделано. Как написал в воскресенье, 1 октября на своей страничке в Twitter сам президент Соединенных Штатов, он сказал замечательному государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что он только тратит понапрасну время, пытаясь вести переговоры с "маленьким человеком-ракетой".

Напомним, вечером 30 сентября Тиллерсон во вермя поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добивается руководство КНДР.

Однако, как объяснил госсекретарь США, в Северной Корее так и ответили на этот вопрос.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня утром КНДР выступила с очередным воинственным заявлением в адрес Трампа. Представитель страны пообещал США "море огня" и "конец света".