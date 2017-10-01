19:05 01.10.2017 | Политика | Новости
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Явка на голосовании по референдум в Каталонии уже составила более 50%

По состоянию на шесть часов вечера в Каталонии на референдуме по независимости от Испании уже проголосовали более 50% избирателей.

Явка на голосовании по референдум в Каталонии уже составила более 50%

При этом, проголосовать люди смогли на тех участках, где нет полицейского вмешательства. Об этом в воскреснете, 1 октября, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул. По его словам, на этих участках не было насилия со стороны полиции, поэтому тут уровень участия очень высок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Каталонии закрыла 183 избирательные участки для голосования на референдуме о независимости. В ведомстве отметили, что выполняют приказ суда. Правоохранители объясняют свои действия соображениями безопасности.


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