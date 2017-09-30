Трамп установил квоты на прием беженцев

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году. Соответствующие сведения стали известны с документа опубликованного на сайте Белого дома.
В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.
Так, планируется допустить в страну не более 19 тысч мигрантов из стран Африки, не более пяти тысяч человек из Восточной Азии и не более двух тысяч беженцев из Европы и Центральной Азии.
Также в США смогут въехать не более полторы тысяч человек из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
И не более 17,5 тысяч человек с Ближнего Востока и Южной Азии.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бенгальском заливе перевернулась лодка, перевозившая 130 беженцев из Рохинжа, беженцы покидали территорию Мьянмы.