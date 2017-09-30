Трамп установил квоты на прием беженцев

В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.

Так, планируется допустить в страну не более 19 тысч мигрантов из стран Африки, не более пяти тысяч человек из Восточной Азии и не более двух тысяч беженцев из Европы и Центральной Азии.

Также в США смогут въехать не более полторы тысяч человек из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

И не более 17,5 тысяч человек с Ближнего Востока и Южной Азии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бенгальском заливе перевернулась лодка, перевозившая 130 беженцев из Рохинжа, беженцы покидали территорию Мьянмы.