12:53 30.09.2017 | Политика | Новости
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Трамп установил квоты на прием беженцев

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году. Соответствующие сведения стали известны с документа опубликованного на сайте Белого дома.

Трамп установил квоты на прием беженцев

В документе говорится, что США примет до 45 тысяч беженцев в связи с гуманитарными проблемами, а также национальными интересами.

Так, планируется допустить в страну не более 19 тысч мигрантов из стран Африки, не более пяти тысяч человек из Восточной Азии и не более двух тысяч беженцев из Европы и Центральной Азии.

Также в США смогут въехать не более полторы тысяч человек из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

И не более 17,5 тысяч человек с Ближнего Востока и Южной Азии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бенгальском заливе перевернулась лодка, перевозившая 130 беженцев из Рохинжа, беженцы покидали территорию Мьянмы.


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