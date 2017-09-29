В Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи, - Антон Геращенко

Если они будут уничтожены нам нечем будет защищаться от Российской Федерации. Об этом в четверг, 28 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

По его словам, на складах в Калиновке находилось на сохранении 82 тысячи тонн боеприпасов. Из них не менее 30 тысяч тонн взлетело на воздух.

При этом за последние два года это уже четвертый взрыв на военных складах, - напомнил политик, добавив, что сначала было Сватово, погибло четыре человека - выводов не было сделано, затем был огромный взрыв одного из крупнейших складов в Балаклее, погибли люди, был уничтожен этот склад на 98 процентов - там было порядка 80 тысяч тонн боеприпасов.

Две недели назад был взорван склад техники и вооружений под Мариуполем в городе Новоянисоль. И, наконец, Калиновка, - уточнил Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины состоялся вечером 26 сентября. Убытки от него оценивается в около 800 млн долларов. В ГосЧС сообщали о двух пострадавших.