В Москве задержали Алексея Навального

Политик планировал ехать в Нижний Новгород, когда сотрудники полиции встретили его в подъезде дома. Как сообщил сам оппозиционер в своем Instagram, в настоящее время его везут отделение полиции Даниловского района.

В свою очередь в полиции агентству Интерфакс сообщили, что сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве задержали Навального за неоднократные призывы граждан к участию в несогласованных акциях.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства,– сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, это не первое задержание российского оппозиционера – летом Навального правоохранители также "встречали" в подъезде дома. При этом рейтинг политика продолжает активно расти.