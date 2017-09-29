12:47 29.09.2017 | Политика | Новости
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В Москве задержали Алексея Навального

В пятницу, 29 сентября, в Москве полиция задержали российского оппозиционера Алексея Навального.

В Москве задержали Алексея Навального

Политик планировал ехать в Нижний Новгород, когда сотрудники полиции встретили его в подъезде дома. Как сообщил сам оппозиционер в своем Instagram, в настоящее время его везут отделение полиции Даниловского района.

В свою очередь в полиции агентству Интерфакс сообщили, что сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве задержали Навального за неоднократные призывы граждан к участию в несогласованных акциях.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства,– сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, это не первое задержание российского оппозиционера – летом Навального правоохранители также "встречали" в подъезде дома. При этом рейтинг политика продолжает активно расти.


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