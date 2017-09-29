В Каталонии полиция изъяли миллионы бюллетеней для референдума

Изъято также около ста избирательных урн, которые были приготовлены для выборов в футбольном клубе Барселона. Как сообщает La Vanguardia, ссылаясь на свои источники в полиции, полиция также провела ряд обысков в правительственных учреждений Каталонии. Накануне Высший суд Каталонии поручил правоохранителям препятствовать открытию избирательных участков для проведения голосования о независимости автономного сообщества.

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме.

Как сообщал УРА-Информ, Испания стягивает к Каталонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости.