06:00 29.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В 2017 году Украина и Румыния ликвидировали 4 канала переправки мигрантов

Глава Государственной пограничной службы Украины провел встречу с генеральным инспектором пограничной полиции Румынии Иоанном Буда, в ходе которой обсудили ликвидацию четырех нелегальных каналов переправки мигрантов.
 

В 2017 году Украина и Румыния ликвидировали 4 канала переправки мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отметим, что стороны двух государств подняли вопрос несколько возросла активность табачных контрабандистов. В частности, за восемь месяцев текущего года правоохранители конфисковали около 1,5 млн пачек сигарет. В свою очередь, это в 1,5 раза больше чем в прошлом году за аналогичный период.

"В дальнейшем необходимо скоординированное и активное сотрудничество украинских и румынских пограничных ведомств", - говорится в сообщении.

Кстати, за этот период осуществлен пограничный контроль в отношении 2,5 миллиона человек и 930 тыс. транспортных средств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины принять законопроект о повышении цен на табачные изделия в размере 20 процентов от акцизных сборов.


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