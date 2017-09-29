Украине необходима реформа аудита, - Мингарелли

Такое заявление Мингарелли сообщил во время конференции "Будущее аудиторской профессии: международный опыт и путь Украины".

Согласно его словам, краеугольным камнем между Украиной и ЕС является документ под названием соглашение об ассоциации с ЕС. Тем не менее основной задачей является стимулирование и гармонизация украинского законодательства с такими же нормами Евросоюза.

Также Мингарелли отметил, что правительство Украины нуждается в реформе аудита. Кроме того, это касается не только для соглашения об ассоциации, однако и для достижения доброчестности.

"Стало катастрофой то, что 2 года реформа блокировалась в Украине", - подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина показала, что способна проводить необходимые реформы, необходимые доя стимуляции экономического роста страны. Последние три года доказали, что реформы являются возможными, и Украина сейчас не находится в режиме кризисного менеджмента, экономика возрождается.