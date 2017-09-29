Трамп считает Афганистан "школой для террористов"

По словам хозяина Белого Дома, большинство террористических актов по всему миру имеют один источник проимхождения - это Афганистан.

Ранее Трамп хотел сократить финансирование военных расходов на присутствие США в Афганистане, однако генералы в Пентагоне убедили его, что это подорвет не только безопасность Америки, но и дестабилизирует ситуацию в регионе.

Президенту было предоставлена специальная разведывательная информация, после которой Трамп не имел иного выбора, кроме как "выбить боевиков со страны".

Трамп отметил, что подготовка террористов, которые совершили теракты 11 сентября проходила именно в Афганистане.

В Белом доме на просьбу прокомментировать заявления Трампа не ответили.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп по телефону обсудил дестабилизирующую ситуацию в Катаре с королем Саудовской Аравии , наследным принцем ОАЭ и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.