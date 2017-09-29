09:32 29.09.2017 | Политика | Новости
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Ситуация в Калиновке не повлияет на решение США о летальном оружии, - Волкер

Пожар, который произошел на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области, никоим образом не повлияет на решение Соединенных Штатов о предоставлении Украине летального оружия.

Ситуация в Калиновке не повлияет на решение США о летальном оружии, - Волкер

В этом вопросе Штаты будут руководствоваться исключительно собственными целями. Такое мнение в пятницу утром, 29 сентября, высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, в Белом доме ни не знают всех обстоятельств, однако мы знаем, что немало людей заинтересованы во взрывах. Вместе с тем существует вероятность, что это был несчастный случай, пояснил Волкер, добавив, что решение США будет зависеть исключительно от их целей.

Напомним, в Винницкой области в ночь на 27 сентября произошел пожар на военных складах с боеприпасами Министерства обороны Украины возле города Калиновка.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 29 сентября, все эвакуированные из-за взрывов на складах в Калиновке местные жители, вернулись в свои дома.


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