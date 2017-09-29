Профильный комитет парламента 4 октября рассмотрит ситуацию в Калиновке

Народные депутаты могут спросить отчета у президента о выполнении решений, принятых после чрезвычайных ситуаций на складах боеприпасов. Об этом заявил в четверг вечером, 28 сентября, секретарь комитета, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Политик также подчеркнул, по итогам рассмотрения вопроса народные депутаты могут обратиться к Петру Порошенко о принятии мер в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Мы будет требовать отчета о состоянии выполнения решений комитета, которые были приняты после ситуации, которая случилась сначала в Сватово, затем в Лозовой, Балаклее и сейчас по Калиновке, - пояснил Винник, добавив, что он знает мнение многих членов комитета - кредит доверия к Виктору Николаевичу на должности это руководителя исчерпан.

Депутат также отметил, что участие в заседании комитета примет министр обороны Степан Полторак.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за пожар на складе боеприпасов под городом Калиновка ответственный, в частности, Муженко.

Как сообщал УРА-Информ, Муженко подчеркнул, что его не удастся обвинить в бездействии.