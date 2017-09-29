Порошенко призвал поддержать экотуризм

Украинские природоохранные службы, а также местные власти должны помогать не только сбережению лесов и парков, но и развитию экотуризма. Такое заявление сделал глава нашей страны в рамках совещания по делам реформирования лесного хозяйства и улучшения экологической политики в н.п. Ивано-Франковск.

По словам президента – в основном территории, где создано большинство нацпарков, являются депрессивными. Занятость на территориях низкая. И при данных обстоятельствах вместо того, чтобы рубить лес, забрав часть заповедника, следует помочь организовать экотуризм.

Как сообщал УРА-Информ, Турция в 2017 г. готовилась принять 40 миллионов туристов.