Порошенко подчеркнул важность электронного контроля за оборотом древесины

Так, глава Украины Петр Порошенко намерен выступить инициатором внедрения электронной системы контроля оборота древесины. Об этом глава страны заявил в рамках своего визита в Ивано-Франковскую область.

Согласно его словам - Единая госсистема учета древесины обязана быть распространена на все лесные угодья. Каждое бревно, любая партия древесины должна быть наделена спецбиркой - подчеркнул Порошенко.

Также он сказал, что очень скоро поручит контрольному управлению проверить данный вопрос. Порошенко подчеркнул также и важность координации действий между правоохранительными, а также между фискальными органами в этом вопросе.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 г. в столице горел склад древесины.