19:24 29.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подчеркнул важность электронного контроля за оборотом древесины

Глава украинского государства подчеркнул всю важность единой стандартизации лесхозов.

Порошенко подчеркнул важность электронного контроля за оборотом древесины

Так, глава Украины Петр Порошенко намерен выступить инициатором внедрения электронной системы контроля оборота древесины. Об этом глава страны заявил в рамках своего визита в Ивано-Франковскую область.

Согласно его словам - Единая госсистема учета древесины обязана быть распространена на все лесные угодья. Каждое бревно, любая партия древесины должна быть наделена спецбиркой - подчеркнул Порошенко.

Также он сказал, что очень скоро поручит контрольному управлению проверить данный вопрос. Порошенко подчеркнул также и важность координации действий между правоохранительными, а также между фискальными органами в этом вопросе.

Как сообщал УРА-Информ, в июле 2017 г. в столице горел склад древесины.


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