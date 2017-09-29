09:23 29.09.2017 | Политика | Новости
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Новый план реформирования ООН: Макрон-Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. Об этом передает Deutsche Welle.  

Новый план реформирования ООН: Макрон-Меркель

По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.

Ранее новоиспеченный президент Франции Эммануель Макрон представил свой план по реформированию ЕС.

Так, например, французский гарант предложил ввести новую должность министра финансов, создать общие силы быстрого реагирования в ЕС, а также общий бюджет гражданской обороны. 

Финансирование на такие расходы планируется взимать с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Европе уже давно созрела почва для внедрения некоторых изменений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", большинство стран-участниц Организации объединенных наций заявили о своей поддержке реформы ООН.


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