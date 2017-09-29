Новый план реформирования ООН: Макрон-Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. Об этом передает Deutsche Welle.
По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.
Ранее новоиспеченный президент Франции Эммануель Макрон представил свой план по реформированию ЕС.
Так, например, французский гарант предложил ввести новую должность министра финансов, создать общие силы быстрого реагирования в ЕС, а также общий бюджет гражданской обороны.
Финансирование на такие расходы планируется взимать с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Европе уже давно созрела почва для внедрения некоторых изменений.
Как сообщалось в "УРА-Информ", большинство стран-участниц Организации объединенных наций заявили о своей поддержке реформы ООН.