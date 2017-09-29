Климкин вызвал посла Украины в Венгрии на консультации

Министр намерен спросить у нее реакцию этой страны на новый Закон Украины "Об образовании" и пояснить, что Украина готова к конструктивному обсуждению любых вопросов с Венгрией.

Как сообщил в своей Twitter глава внешнеполитического ведомства, Украина готова к конструктивному обсуждению любых вопросов с Венгрией. Позиция Украины относительно отношений с Венгрией неизменна - мы готовы к конструктивному обсуждению всех вопросов, - заверил министр, добавив, что он рассчитывает на результативный визит в Будапешт в ближайшее время.

Напомним, 28 сентября, вступил в силу новый Закон Украины "Об образовании".

Как сообщал УРА-Информ, Украина направляет новый закон "Об образовании" на экспертизу. Оценку ему даст Венецианская комиссию. Об этом в четверг, 28 сентября, во время встречи с работниками образования сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.