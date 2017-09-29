Хантсман назначен официальным послом в России

Об этом новоиспеченный посол написал Twitter.

Во вторник прошли прения и слушания по поводу нового назначения. Сенаторы с легкостью утвердили, рекомендованную президентом Трампом кандидатуру Хантсмана.

Сам чиновник заявил, что будет постоянно напоминать руководству РФ об их ответственности за аннексию Крыма и востока Украины, а также вмешательство в американские выборы 2017 года.

Хантсман подчеркнул, что Россия должна начать процесс деэскалации своей агрессивной геополитики, дабы снова вернуть доверие мирового сообщества и отвести от себя санкции.

Трамп же считает, что назначение Хантсмана позволит двум странам начать новый этап сотрудничества и прийти к налаживанию отношений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заменит Саманту Пауэр на посту постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации объединенные Наций.