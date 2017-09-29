Британия продолжит придерживаться своих обязательств в сфере безопасности

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

По словах министра, соединенное Королевство безусловно отдано обязательствам по обеспечению безопасности в Европе.

Британия продолжит оказывать помощь и поддержку государствам-членам ЕС, которые являются жертвами военной агрессии, терроризма или природных или антропогенных катастроф.

Мэй подчеркнула, что, несмотря на российскую агрессию, Британии необходимо объединиться с союзниками.

"Когда такая страна как Россия сознательно нарушает международный порядок, основанный на праве и над созданием которого мы так тяжело работали, мы должны объединиться с нашими союзниками для защиты этой международной системы", - заявила премьер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель считает французский план реформирования ЕС вполне рабочим вариантом. По словам федерального канцлера, новые реформы помогут наладить немецко-французские отношения в рамках европейского союза.