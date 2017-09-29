Бабий Яр – это совместная трагедия, еврейского и украинского народов, - Порошенко

Это одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия - прежде всего, еврейского и украинского народов.

Вечная память невинно убиенным. Об этом в пятницу утром, 29 сентября, на своей страничке в социальной сети написал президент Украины Петр Порошенко. В своем обращении к украинцам по случаю 76-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру, глава государства, в частности, отметил, что урочище Бабий Яр стало местом вечного покоя для более ста тысяч представителей разных национальностей - евреев, украинский, ромов и многих других, а следовательно, "местом нашей общей памяти, побуждением к сохранению мира и межэтнического согласия в мире".

Сегодня вся Украина является территорией толерантности, уважения к жизни и достоинству каждого человека, свободного развития представителей различных этносов и вероисповеданий, - отметил Порошенко, добавив, что Украина усвоила горькие уроки прошлого и сегодня, как и весь цивилизованный мир едина в своем стремлении уберечь человечество от произвола тоталитарных режимов и гарантировать право народов на безопасную и достойную жизнь. Вечная память невинно убиенным в Бабьем Яру, всем жертвам нацизма, - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Украине поминает жертв трагедии Бабьего Яра.