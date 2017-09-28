14:16 28.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Значительную часть оборонного заказа выполняют частные предприятия, - Турчинов

Большая часть оборонного заказа Украины идет на финансирование именно частных предприятий. Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Значительную часть оборонного заказа выполняют частные предприятия, - Турчинов

По словам политика, сегодня все большая часть оборонного заказа идет на финансирование именно частных предприятий.

Обеспечивающих решение актуальных задач наших Вооруженных сил - поставки оружия, техники, оборудования, боеприпасов. Отмечается, что одним из вопросов, который будет обсуждаться во время Украинского форума частных предприятий оборонной промышленности.

Станет вопрос корпоратизации государственных оборонных предприятий и вхождения в эти предприятия частного капитала.

"Я надеюсь, что это будет не только иностранный но и частный украинский капитал. И это будет новое качество, новая форма, которая обеспечит нам перспективу развития", - добавил секретарь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ракеты будут производить в Азербайджане. Украина и Азербайджан по итогам переговоров в Баку могут организовать совместное производство ракет.


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