Значительную часть оборонного заказа выполняют частные предприятия, - Турчинов

По словам политика, сегодня все большая часть оборонного заказа идет на финансирование именно частных предприятий.

Обеспечивающих решение актуальных задач наших Вооруженных сил - поставки оружия, техники, оборудования, боеприпасов. Отмечается, что одним из вопросов, который будет обсуждаться во время Украинского форума частных предприятий оборонной промышленности.

Станет вопрос корпоратизации государственных оборонных предприятий и вхождения в эти предприятия частного капитала.

"Я надеюсь, что это будет не только иностранный но и частный украинский капитал. И это будет новое качество, новая форма, которая обеспечит нам перспективу развития", - добавил секретарь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ракеты будут производить в Азербайджане. Украина и Азербайджан по итогам переговоров в Баку могут организовать совместное производство ракет.