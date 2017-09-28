В сентябре только треть депутатов ходили на заседания парламента

При этом по данным письменной и электронной регистрации, пятеро народных депутатов не посетили ни одного заседания за месяц. Речь идет о депутате из "Оппозиционного блока" Евгение Бакулине, внефракционном депутате Дмитрие Яроше, Виталие Чепиноге из "Блока Петра Порошенко", а также беглых депутатах Сергее Клюеве и Александре Онищенко.

Такие данные в четверг, 28 сентября, опубликовала пресс-служба общественной организации Комитет избирателей Украины. По данным КИУ еще семь депутатов присутствовали только на одном заседании. Это Виталий Барвиненко и Геннадий Бобов из "Видродження", Семен Семенченко из "Самопомощи", Михаил Добкин и Вадим Рабинович из "Оппозиционного блока", Вадим Кривохатько из БПП и Максим Микитась из парламентской группы "Воля народа".

Вместе с тем, по данным электронной регистрации, названные политики имеют высокие показатели посещаемости. В Комитете также подчеркнули, что среди фракций и групп Верховной Рады хуже всего ходили на работу депутаты от "Воли народа", "Возрождения" и "Оппозиционного блока". В среднем в зале парламента было зарегистрировано 58% депутатов "Воли народа", 68% из "Возрождения" и 71% - из "Оппозиционного блока".

По другим фракциям показатели такие: ВО "Батькивщина" - 80%, БПП - 81%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 83%, "Народный фронт" - 83%, "Самопомощь" - 85%.

Напомним, как сообщал УРА-информ, Комитет избирателей Украины констатировал рекордно низкие показатели участия народных депутатов в голосованиях в сентябре.