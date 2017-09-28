09:40 28.09.2017 | Политика | Новости
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В результате налетов авиации САА и РФ на Идлиб погибло 152 человека

На город Идлиб правительственные войска Ассада и России совершили авиационный удар. Об этом передает информационное Reuters.

В результате налетов авиации САА и РФ на Идлиб погибло 152 человека

На север провинции Хама САА начинали наступать на прошлой неделе, тогда же и ВВС стали совершать налеты.

Спасатель из оппозиционной "Гражданской обороны Сирии" утверждает, что они достали из под обломков 279 гражданских и военных лиц, еще многие остаются под завалами.

В сирийском генштабе РФ заявили, что на карту авиационных ударов отмечены лишь места размещения боевиков "Исламского государства".

Было разбомблено шесть госпиталей, многих больных и раненых пришлось эвакуировать.

Ранее по Идлибу правительственные ВВС тоже наносили удары, тогда погибло 27 человек. Более 50 мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Турция нанесла воздушный удар по курдам в северном Ираке, погибли 13 человек.


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