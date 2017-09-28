11:54 28.09.2017 | Политика | Новости
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В ООН осудили приговор Умерова

В Европейском союзе считают дело Ильми Умерова специально сфабрикованным. Об этом передает пресс-служба ЕС в Facebook.

В ООН осудили приговор Умерова

В Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины.

В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым. Это в очередной раз доказывает, что Россия проводит репрессивную политику в отношении крымскотатарского народа.

Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В ООН еще раз подчеркнули, что все граждане Украины, которые оказались за решеткой на территории РФ или Крыма должны быть немедленно освобождены.

Сам Умеров утверждает, что на других чиновников Меджлиса тоже могут быть подготовлены уголовные дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в оккупированном Россией Крыму Симферопольский районный "суд" вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову.


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