09:54 28.09.2017 | Политика | Новости
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В ООН хотят видеть новый формат урегулирования Сирийского конфликта

В конце октября состоится очередная встреча правительственных сил и оппозиции для прекращения военных действий в Сирии. Об этом передает ABC News.

В ООН хотят видеть новый формат урегулирования Сирийского конфликта

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что переговоры между двумя сторонами состоятся в Женеве в Швейцарии уже этой осенью.

Основной целью переговоров будет соглашение о создании четвертой зоны деэскалации конфликта. Недавно в Казахстане состоялись переговоры России, Турции, Ирака и Ирана по поводу окончательного разгрома ИГИЛ на территории Сирии.

Стороны договорились продолжать наступление в Дейр-эз-Зора до момента, пока боевики не будут оттеснены за восточный Евфрат. Стороны договорились поддержать идею о создании зоны деэскалации.

ООН надеется на компромисс между правительством и все еще формирующейся единой сирийской оппозицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вооруженные силы Ирака ликвидировали последние очаги сопротивления боевиков в городе Тель-Афар.


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