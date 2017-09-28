В ООН хотят видеть новый формат урегулирования Сирийского конфликта

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что переговоры между двумя сторонами состоятся в Женеве в Швейцарии уже этой осенью.

Основной целью переговоров будет соглашение о создании четвертой зоны деэскалации конфликта. Недавно в Казахстане состоялись переговоры России, Турции, Ирака и Ирана по поводу окончательного разгрома ИГИЛ на территории Сирии.

Стороны договорились продолжать наступление в Дейр-эз-Зора до момента, пока боевики не будут оттеснены за восточный Евфрат. Стороны договорились поддержать идею о создании зоны деэскалации.

ООН надеется на компромисс между правительством и все еще формирующейся единой сирийской оппозицией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вооруженные силы Ирака ликвидировали последние очаги сопротивления боевиков в городе Тель-Афар.