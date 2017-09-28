"Укрзализныця" провела кадровые ротации

По словам министра, очень хорошо, что исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" инициировал несколько новых назначений.

В августе со своего поста ушел Максим Кушнирчук. Также от службы был отстранен Николай Немцов.

Необходимо, чтобы на новые места пришли действительно профессионалы, подчеркнул Омелян.

Новые назначения почти согласованы и в ближайшее время будут утверждаться Кабмином. Списки уже подготовлены в ведомстве, теперь осталось ожидать освещения имен.

Омелян считает, что изменения в работе ведомства возможны только в том случае, если поменять сам принцип менеджмента управления структуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", публичное акционерное общество "Укрзализныця" на День украинской армии запустит дополнительный состав.