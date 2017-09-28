08:15 28.09.2017 | Политика | Новости
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Турция нанесла воздушный удар по курдам в северном Ираке, погибли 13 человек

В среду, 27 сентября, турецкие самолеты нанесли авиационные удары по северному Ираку.

Турция нанесла воздушный удар по курдам в северном Ираке, погибли 13 человек

В результате таких действий погибли 13 бойцов курдского сопротивления. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные представителей турецких вооруженных сил, в северном Ираке сепаратисты террористической организации готовились к нападению.

Все они были нейтрализованы. В заявлении также сказано, что боевиков партии "Курдистан" вели мятеж в основном на курдском юго-востоке Турции с 1980-х годов, но также имеют базы на севере Ирака. При этом Турция опасается референдума, который в подавляющем большинстве был одобрен, поскольку он может способствовать поддержке сепаратизма в его юго-восточном регионе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирак и Турция начали военные маневры на общей границе после курдского референдума.


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