США максимально ограничат въезд в страну для беженцев

Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Администрации уже опубликовали въездные квоты:

- 19 тыс беженцев из Африки, 5 тыс - из Восточной Азии, 2 тыс - с Европы и Центральной Азии

- 1,5 тыс - из Латинской Америки и Карибского бассейна, 17,5 тыс - из стран Ближнего Востока и Южной Азии

Дональд Трамп также предложил сократить программы помощи беженцам на 25 процентов и уменшить количество выдачи грин-карт.

Сама процедура выдачи будет усложнена, предпочтительными будут беженцы со знанием английского языка, а так с высшим образованием.

Количество мигрантов принятых на законном основании также планируют сократить.

Как сообщалось в "УРА-Информ", граждане США подали иск в суд с просьбой прекратить процесс отмены программы, которая защищает нелегальных мигрантов от депортации.