10:54 28.09.2017 | Политика | Новости
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США максимально ограничат въезд в страну для беженцев

Администрация Белого Дома заявила, что в 2018 году в Соединенные штаты смогут приехать лишь 45 тыс беженцев с Ближнего востока и Африки.

США максимально ограничат въезд в страну для беженцев

Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Администрации уже опубликовали въездные квоты:

- 19 тыс беженцев из Африки, 5 тыс - из Восточной Азии, 2 тыс - с Европы и Центральной Азии

- 1,5 тыс - из Латинской Америки и Карибского бассейна, 17,5 тыс - из стран Ближнего Востока и Южной Азии

Дональд Трамп также предложил сократить программы помощи беженцам на 25 процентов и уменшить количество выдачи грин-карт. 

Сама процедура выдачи будет усложнена, предпочтительными будут беженцы со знанием английского языка, а так с высшим образованием.

Количество мигрантов принятых на законном основании также планируют сократить.

Как сообщалось в "УРА-Информ", граждане США подали иск в суд с просьбой прекратить процесс отмены программы, которая защищает нелегальных мигрантов от депортации.


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