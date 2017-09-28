08:52 28.09.2017 | Политика | Новости
100174871:roman

Синдзо Абэ готовит японцев к новым парламентским выборам

В Японии премьер-министра Синдзо Абэ распустил нижнюю палату парламента. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Синдзо Абэ готовит японцев к новым парламентским выборам

Согласно словам премьера, необходимо сформировать новую рабочую коалицию, так как многие вопросы, стоящие на сегодняшний день в вопросах национальной безопасности требуют дополнительной политической воли.

Новые выборы пройдут уже 22 октября. Консерватор Абэ уверен, что поддержка его избирателей в последние месяцы поможет его коалиции, возглавляемой Либерально-демократической партией.

Он уверен, что сейчас все будет зависеть от избирателей, так как они будет делать выбор за тех, кто сможет обеспечить безопасность японских островов.

Ранее Абэ договорился в Вашингтоном и Сеулом проводить совместную политику в отношении КНДР. В стране отмечают особое лидерство Абэ в вопросе урегулирования ядерного кризиса вокруг КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что японцы должны быть готовы к эскалации конфликта со стороны Пхеньяна.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив