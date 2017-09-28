14:40 28.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Против Украины продолжает вестись информационная война, - Муженко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что Россия нарочно расшатывает информационный фундамент вокруг инцидента в Калиновки.

Против Украины продолжает вестись информационная война, - Муженко

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Муженко уверен, что главной задачей противника является подрыв авторитета ВСУ, как гаранта национальной безопасности.

Глава Генштаба утверждает, что на сегодняшний день у РФ стоят три стратегических задачи:

- убедить общество в том, что командование ВС неспособно адекватно реагировать на угрозы

- посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ

- сбить доверие к армии. На этом фоне реализовать свои политические амбиции

Однако ВС Украины готовы к таким информационным атакам, но не население, которое продолжает идти на поводу у агрессора, подчеркнул Муженко.

Он также ручается за своих коллег, которых специально пытаются выставить "крайними" во взрывах на складе в Калиновке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в  Калиновке на складах не сработала пожарная сигнализация.


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