Против Украины продолжает вестись информационная война, - Муженко

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Муженко уверен, что главной задачей противника является подрыв авторитета ВСУ, как гаранта национальной безопасности.

Глава Генштаба утверждает, что на сегодняшний день у РФ стоят три стратегических задачи:

- убедить общество в том, что командование ВС неспособно адекватно реагировать на угрозы

- посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ

- сбить доверие к армии. На этом фоне реализовать свои политические амбиции

Однако ВС Украины готовы к таким информационным атакам, но не население, которое продолжает идти на поводу у агрессора, подчеркнул Муженко.

Он также ручается за своих коллег, которых специально пытаются выставить "крайними" во взрывах на складе в Калиновке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Калиновке на складах не сработала пожарная сигнализация.