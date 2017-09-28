Порошенко поговорил с Меркель о миротворческой миссии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам украинского лидера, сейчас нужно принять немедленные шаги для запрета так называемого "приговора" против Илми Умерова. Нужна консолидация международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.

В частности, стороны скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы.

Также политики обменялись мнениями относительно развития ситуации на Донбассе и состояния имплементации Минских договоренностей.

Напомним, как сообщал ранне "УРА-Информ", кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вызвал Меркель на еще одни теледебаты.