Отношение Украины к правам нацменьшинств соответствует международным нормам, - Порошенко

Об этом сегодня во время встречи с работниками образования заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Подписывая один за другим законы, которые поддерживают украинский язык, я пристально слежу и буду следить за тем, чтобы оставался широкий простор для свободного развития других языков, на которых говорят граждане Украины", - заявил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств.

Которое соответствует международным обязательствам Украины и "находится в гармонии с европейскими стандартами".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с сегодняшнего утра вступает в действие новый закон "Об образовании".Согласно новому закону, школьный период обучения будет составлять 12 лет. Особое внимание в законе уделено дошкольному обучению, отныне родители обязаны будут перебрать на себя больше преференций в процессе воспитания ребенка.