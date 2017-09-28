Минфин назвал приоритетные направления в реформировании Фискальной службы

Таким стал результат очередного заседания Комитета управления проектом по комплексной реформе Государственной фискальной службы в составе министра финансов Александра Данилюка, и.о. главы службы Мирослава Продана и госсекретаря Минфина Евгения Капинуса.

Целью данного реформирования, является развитие современной и защищенной IT-инфраструктуры.

Как сообщается, основными направлениями реформ определены: это обслуживание плательщиков, погашение налогового долга, также работа с персоналом и налоговые проверки.

В рамках этих направлений были утверждены десять первоочередных инициатив, которые должны быть реализованы в течение следующих двух месяцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на ремонт дорог в Украине Государственная фискальная служба направила по меньшей мере 8,14 млрд гривен. Таким образом, за восемь месяцев текущего года на ремонт дорожного покрытия потратили около 8 млрд 140 млн гривен.