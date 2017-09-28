Германия готовит вывод войск с Инджирлыка

Сообщается, что военнослужащие прибудут на военную базу "Аль-Асрак" в Иордании завершится в октябре.

Дополнительный контингент немецких войск необходим для завершения операции по завершению разгрома боевиков "Исламского государства" в Сирии и в западном Ираке.

Всего же будет переведено более 260 солдат, шесть самолетов-дронов, а также воздушный заправщик.

Причиной перевода войск стало ухудшение дипломатических отношений между Германией и Турцией. Последняя запретила немецким послам посещать военную базу в Инджирлыке.

В свою очередь, Германия высказала недовольство в сторону турецкой республики, отметив, что такие действия еще более отдаляют страны от взаимного сотрудничества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно гражданин Российской Федерации Ренат Бакиев был задержан в Турции по подозрение в сговоре с “Исламским государством".