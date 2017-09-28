ЕС будет внимательно следить за выбором нового Омбудсмена

Об этом он заявил во время одного из круглых столов.

Мингарелли настаивает на том, чтобы во время назначения Омбудсмена присутствовало как можно больше представителей ЕС, которые смогут дать все необходимые рекомендации и советы.

Уполномоченному будет доступна не только информация к необходимым документам и данным, но и право непосредственно набирать кадры в свое ведомство.

Напомним, что ситуация с правами человека в Украина обстоят негативно. Лишь 25 процентов украинских граждан когда-либо обращались за помощью в судебные инстанции.

Кроме того, в Раде еще должны избрать состав Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив назначен Кабинетом министров представителем правительства в наблюдательном совете Совета бизнес-омбудсмена.