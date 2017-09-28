Депутаты могут назначить членов ЦИК, главу НБУ и министров в один день

Это можно сделать уже в октябре. Возможно, через пленарную неделю в повестке дня будет включен так называемый кадровый день.

Об этом в четверг, 28 сентября, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко. По его словам, это предложение поддерживает спикер парламента.

Это может стать компромиссом между политическими партиями и депутатскими группами. У нас накопился большой кадровый пакет вопросов – назначение членов Центральной избирательной комиссии, руководителя Счетной палаты, омбудсмена, а также главы Национального банка, за которых должен проголосовать парламент, - пояснил политик, добавив, что по его мнению, надо заполнять все вакансии.

Кононенко также напомнил, что вакантны должности министров агрополитики, информационной политики и здравоохранения. Возможны и ротации в Кабинете министров. Год отработали министры уже есть видение премьер-министра, есть видение членов коалиции, поэтому могут быть кадровые решения, - отметил замглавы фракции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ заявили, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева не имеет возможности уволиться, поскольку нет решения парламента. Поэтому она ушла в бессрочный отпуск.