Закон об образовании вступит в силу 28 сентября

Согласно документу документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Таким образом, статьи 38 и абзаца третьего части второй статьи 59 закона вступают в силу с первого января 2018 года. В свою очередь абзацы первого и третьего части второй статьи 61 также вступают в силу с первого января 2018 года.

"Части пятой статьи 61 и части десятой статьи 78, которые вступают в силу с 1 января 2019 года; части третьей статьи 43 Закона Украины "Об общем среднем образовании" (в редакции), которая вступает в силу с 1 января 2019 года; абзац второй подпункта 5 пункта 4 настоящего раздела, который вступает в силу с 1 января 2030 года", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной. Такое решение связано с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".