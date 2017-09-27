Венгрия построит забор из-за АЧС в Украине

Также АЧС может стать причиной того, что 35 процентов производства свинины будет просто нерентабельным. Информацию про это распространил глава венгерской ассоциации свиноводства И. Хорват – в рамках 78-ой Национальной с/х выставки.

Согласно его словам, в Венгрии могут ожидать серьезных проблем, если вирус АЧС все-таки попадет с Украины. Если это случится, то экспорт будет невозможен, а это приведет к перепроизводству и к значительному снижению цен. Поэтому Министерство сельского хозяйства решило возвести забор – на границе с Украиной.

Как сообщал УРА-Информ, очередная вспышка АЧС зафиксирована на Ровенщине.