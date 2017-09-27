В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

Об этом передает американская Таможенно-пограничная служба.

Как отмечается, планируется построить восемь прототипов. В свою очередь четыре из них из бетона, еще четыре — из другого материала. К слову, все они будут высотой от пяти до девяти метров.

В сообщении такде говорится, что на основе данных образцов будут созданы барьеры, которые будут препятствовать незаконному переходу границы. Завершить строительство образцов планируется в течение месяца.

Напоследок глава таможенно-пограничной службы Рональдо Вителло добавил, что строительство стены на границе означает приверженность к обеспечению безопасности границ США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", несколько компаний США выиграли тендер на строительство прототипа стены, которую президент Дональд Трамп хочет возвести на границе с Мексикой. в ближайшие месяцы должны быть построены четыре бетонных модели 30 футов (9 метров) длиной и 30 футов высотой.