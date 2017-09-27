14:19 27.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Катар обсудили либерализацию визового режима - ФОТО

Украинское правительство в среду, 27 сентября, обсудило с властями Катара либерализацию визового режима между странами.

Украина и Катар обсудили либерализацию визового режима - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook. 

Как известно, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев провел встречу с послом Катара в Украине Джасимом Бин Рашидом аль-Халифа. Так, во время встречи стороны двух государств подняли вопросы о либерализации визового режима.

Вместе с тем дипломаты обсудили организацию украинского-катарских консульских консультаций по широкому спектру миграционных и консульско-правовых вопросов.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", совсем недавно главы МИД Украины и Македонии Павел Климкин и Никола Димитров рассмотрели вопрос о введении перспективы введения безвизового режима между двумя государствами.


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